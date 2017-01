Polizei stoppt gestohlenen Citroen Auf der Autobahn hat die Polizei einen mutmaßlichen Autodieb verfolgt. Zwischen Kodersdorf und Görlitz gelang schließlich der Zugriff.

Die Polizei verfolgte den gestohlenen Citroen bis kurz vor Görlitz. Der Fahrer wurde festgenommen. © Polizeidirektion Görlitz

Keine sechzig Minuten nach dem Diebstahl ist auf der A 4 ein in Dresden entwendeter Citroen sichergestellt worden. Fahnder von Kriminal- und Bundespolizei nahmen einen 26-jährigen Tatverdächtigen aus Polen vorläufig fest.

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, war der schwarze Wagen einer Polizeistreife am Mittwoch gegen 6.30 Uhr auf der Autobahn bei Salzenforst aufgefallen. Als die Beamten den Wagen anhalten und kontrollieren wollten, gab dessen Fahrer Gas.

Zusammen mit anderen Streifen der Gemeinsamen Fahndungsgruppe verfolgten die Beamten den flüchtenden Citroen Richtung Landesgrenze. Zwischen den Anschlussstellen Kodersdorf und Görlitz gelang es ihnen, den Wagen zu stoppen. Beim 26-jährigen Fahrer klickten die Handschellen, der Citroen DS 4 wurde sichergestellt.

Der Wagen war am Mittwoch zwischen 5.30 und 6 Uhr in der Dresdner Schützenhofstraße gestohlen worden. Zwischenzeitlich hatte der rechtmäßige Eigentümer den Verlust bemerkt und die Polizei informiert. Die Soko Kfz führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall. (szo)

