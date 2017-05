Polizei stellt zwei Einbrecher an Görlitzer Blumenstraße Zwei Polen machen sich an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses zu schaffen, was ein Zeuge beobachtet. Die Polizei kommt rechtzeitig.

Die Polizei konnte einen Einbruch verhindern. © dpa

Am späten Mittwochabend nahm die Görlitzer Polizei zwei junge Männer an der Blumenstraße fest. Die Tatverdächtigen wurden von einem Zeugen beobachtet, wie sie versuchten, durch die geschlossene Eingangstür in ein Mehrfamilienhaus zu kommen. Die herbeigerufenen Beamten nahmen die beiden polnischen Staatsangehörigen, 31 und 34 Jahre alt, mit. (szo)

