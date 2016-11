Polizei stellt zwei Autodiebe Görlitz. In der Nacht zu Freitag hat eine Streife des örtlichen Polizeireviers zwei Autodiebe auf frischer Tat gestellt. Die Beamten kontrollierten auf der Heilige-Grab-Straße einen parkenden VW Polo und dessen Insassen. Dabei stellte sich heraus, dass das polnische Duo den Wagen offenbar stehlen wollte. Zudem fanden die Polizisten sowohl bei der 23-jährigen Tatverdächtigen als auch bei dem 26-jährigen Tatverdächtigen ein Messer. Tests ergaben, dass beide unter dem Einfluss von Alkohol standen und der Mann zusätzlich offenbar Amphetamine zu sich genommen hatte. Eine Überprüfung des 26-Jährigen ergab, dass gegen ihn ein Einreiseverbot bis zum Jahre 2022 vorliegt. Die Beamten nahmen das Duo auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorläufig fest, stellten die Messer sicher und fertigten Anzeigen. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt Löbau. Eine Radfahrerin ist im Ortsteil Kittlitz bei Unfall schwer verletzt worden. Der Unfall geschah am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Löbauer Straße und Weißenberger Landstraße. Eine 34-jährige Golf-Fahrerin wollte die vorfahrtberechtigte Weißenberger Landstraße überqueren. Dabei übersah sie die aus Richtung Löbau kommende 17-jährige Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 800 Euro.

Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht Weißwasser. Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Weißwasser. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend auf der Straße der Glasmacher. Ein blauer BMW parkte am rechten Fahrbahnrand. Als die Fahrerin nach etwa 15 Minuten zum Fahrzeug zurück kam, stellte sie Beschädigungen am linken Außenspiegel fest. Der unbekannte Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Am BMW entstand Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Weißwasser (Telefon 03576 2620) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sattelzug und Auto stoßen zusammen Kodersdorf/Görlitz. Auf der Autobahn sind eine Lkw und ein Pkw zwischen Abfahrten Kodersdorf und Görlitz zusammengestoßen. Der Unfall passierte am Donnerstagmorgen durch einen Fehler beim Überholen. Der 58-jährige Fahrer eines Volvo-Lasters mit Anhänger scherte zum Überholen aus und beachtete dabei einen bereits im Überholen befindlichen VW nicht. Die Fahrzeuge kollidierten. Der 55-jährige VW-Fahrer und auch der Fahrer des Lkw blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro.

Zwei Transporter einer Autovermietung entwendet Görlitz. Am Freitagmorgen hat eine Zeugin der Polizei mitgeteilt, dass sie in Görlitz auf einem Parkplatz an der Straße Am Hopfenfeld einen beschädigten Transporter gefunden hat. Offenbar hatten Unbekannte die Dreiecksscheibe am Renault Master zerschlagen. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung im Einsatz. Während der Tatortarbeit stellte sich heraus, dass Unbekannte zwei baugleiche Fahrzeuge von dem Parkplatz entwendet haben. Die Wagen mit den amtlichen Kennzeichen FF-NA 29 und FF-NA 23 gehörten zu einer Autovermietung. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach den Wagen wird gefahndet.

29 Fahrer auf B96 zu schnell unterwegs Friedersdorf. Bei einer etwa vierstündigen Geschwindigkeitskontrolle des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion auf der B 96 in Friedersdorf sind 29 Kraftfahrern zu schnell gewesen. Sie waren am Donnerstagnachmittag mit bis zu 20 Kilometern pro Stunde über den erlaubten 50 unterwegs und haben nun Verwarngeldforderungen der Bußgeldstelle zu erwarten. Insgesamt durchfuhren 716 Fahrzeuge die Messstelle.

Unbekannte schmieren Schriftzüge an eine Hauswand Görlitz. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben in Görlitz Unbekannte eine Hauswand an der Scultetusstraße beschmiert. Die Täter brachten die offenbar politisch motivierten Schriftzüge auf eine Fläche von fünf Meter Metern mal zwei Metern auf. An der Wand entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.