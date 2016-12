Polizei stellt Tankbetrüger in Görlitz Polizeibeamte haben kurz vor der Grenze zu Polen zwei Tankbetrüger gefasst. Die hatten zuvor ein Auto und mehrere Kanister vollgetankt, ohne zu bezahlen.

Görlitz. Am Donnerstagabend hat eine Streife des Polizeireviers Görlitz auf der Dr.-Kahlbaum-Allee zwei Tankbetrüger in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden 26 und 32 Jahre alten Männer aus Polen an einer Tankstelle an der Reichenbacher Straße einen Peugeot und zahlreiche Kanister vollgetankt.

Sie fuhren jedoch davon, ohne die Rechnung für die mehr als 200 Liter Super zu bezahlen. Ein Mitarbeiter der Tankstelle merkte sich das Kennzeichen des Autos und informierte umgehend die Polizei. Mehrere Streifen suchten im Stadtgebiet nach dem Wagen mit Meißener Zulassung.

Wenige hundert Meter vor dem Grenzübergang zu Polen stoppten Beamte das Auto. Es stellte sich schnell heraus, dass der 26-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und die angebrachten deutschen Kennzeichen gefälscht waren. Der Wert des getankten Kraftstoffs beträgt mehr als 300 Euro. Der Kriminaldienst des örtlichen Reviers führt die weiteren Ermittlungen. (szo)

