Polizei stellt Schmuggler in Bad Muskau Beamte der Bundespolizei haben bei drei Autofahrern unversteuerte Zigaretten und verbotene Pyrotechnik gefunden. Ein Mann fuhr alkoholisiert.

Symbolbild Polizei © Symbolfoto: dpa

Bad Muskau. Den richtigen Riecher hatten Ludwigsdorfer Bundespolizisten am Mittwoch gleich dreimal in Bad Muskau. In den Morgenstunden kontrollierte sie einen Chevrolet, welcher kurz vorher über den ehemaligen Grenzübergang Bad Muskau aus Polen eingereist war. Auf dem Rücksitz des Fahrzeuges bemerkten die Beamten eine Plastiktüte, in der sich mehrere pyrotechnische Erzeugnisse befanden. Eine Erlaubnis zum Erwerb und Umgang mit dieser Pyrotechnik konnte der Fahrer nicht nachweisen.

Während der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem 34 jährigen deutschen Fahrer noch einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Eine hinzugezogene Streife des Polizeireviers Weißwasser stellte bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,18 Promille fest. Jetzt hat sich der Fahrer neben einem Verstoß gegen das Sprenggesetz auch noch wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

Ebenfalls in Bad Muskau stellten am Mittwochnachmittag Bundespolizisten gleich zwei Fälle von Zigarettenschmuggel fest. Im ersten Fall wurden in einem deutschen Pkw 800 Zigaretten ohne Steuerbanderole festgestellt. Nur wenige Minuten später erbrachte die Kontrolle eines weiteren deutschen Autos gleich 1 200 Zigaretten, ebenfalls ohne Steuerbanderole.

Der Fahrer des Mercedes führte außerdem eine Taschenlampe, nutzbar als Elektroimpulsgerät ohne notwendiges Prüfzeichen mit sich. Die 54 und 46 Jahre alten deutschen Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen die Abgabenordnung sowie gegen das Waffengesetz. Die Zigaretten und das Elektroimpulsgerät wurden sichergestellt. (szo/pc)

