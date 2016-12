Polizei stellt Rasenmäher-Dieb

Transporterfahrer steht unter Drogeneinfluss Kodersdorf. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf hat am Sonnabendabend auf der A4 an der Anschlussstelle Kodersdorf einen Kleintransporter kontrolliert. Dessen 38-jähriger polnischer Fahrer stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss und war im Besitz weniger Gramm Marihuana. Eine Streife der Autobahnpolizei stellte die Betäubungsmittel sicher, untersagte dem VW-Fahrer die Weiterreise und veranlasste eine Blutentnahme. Nun wird sich die Staatsanwaltschaft mit dem Fall befassen.

Diebe brechen in Gartenlauben ein Görlitz. Unbekannte sind zwischen Sonnabendvormittag und Sonntagmorgen in Görlitz in mehrere Lauben einer Gartensparte an der Friedhofstraße eingebrochen. Mindestens sechs Schuppen und Häuschen brachen die Täter auf. Ob sie neben einer Werkzeugkiste noch andere Dinge gestohlen haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Kriminaldienst des örtlichen Polizeireviers führt die weiteren Ermittlungen.

Familie bedient sich am Schrott Görlitz. Passanten haben am Sonntagmittag die Polizei in Görlitz zum Nordring gerufen. Drei Männer waren dort dabei, Rohrstücke aus einem Schrottcontainer in ein Auto zu laden. Eine Streife ergriff die Metalldiebe auf frischer Tat und nahm deren Personalien auf, wie die Polizei mitteilt. Sie erklärte den miteinander verwandten Polen im Alter von 45, 18 und 14 Jahren, dass ihr Handeln strafbar war. Der Kriminaldienstdienst des örtlichen Reviers führt die weiteren Untersuchungen gegen das Familientrio.

Polizei schnappt Buntmetalldieb Petershain. Anwohner aus Petershain haben Sonntagnachmittag die Polizei zur Dorfstraße gerufen. In eine ehemalige Pumpenstation war ein Mann eingebrochen. Der 50-Jährige Pole ist offenbar auf Buntmetall aus gewesen. Er hat einen Schaltschrank aufgebrochen, diverse Bauteile demontiert und in sein Auto geladen. Eine Streife ergriff den Mann auf frischer Tat und stellte das Diebesgut im Wert von etwa 300 Euro sicher. Die Polizei bedankt sich bei den Anwohnern für den schnellen Hinweis.

Mit verbotenem Licht unterwegs Bad Muskau. Grünliches Licht aus den Scheinwerfern eines Saab hat Sonntagvormittag in Bad Muskau die Aufmerksamkeit einer Streife erregt. Die Beamten kontrollierten das Auto auf der Muskauer Straße. Dabei fiel auf, dass der 25-jährige Fahrer und gleichzeitig Halter des Wagens verbotenerweise nicht zugelassene Birnen für das Abblendlicht eingebaut hatte. Die Beamten gaben dem Betroffenen einen Mängelschein. Er hat nun eine Woche Zeit, den ordnungsgemäßen Zustand der Beleuchtung wieder her- und den Saab einer Prüfstelle vorzustellen. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit der Ordnungswidrigkeit befassen.

Jugendliche randalieren in Löbau Löbau. Eine Gruppe unbekannter Jugendlicher soll am Sonntagabend auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau randaliert haben. Ein Passant meldete der Polizei einen herunter gerissenen Papierkorb und einen beschädigten Tütenhalter für Hundekot. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen. Einer der Jugendlichen sei trotz der frischen Temperaturen mit einer kurzen Hose bekleidet gewesen.