Polizei stellt mutmaßliche Diebe Ostritz. Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland haben in Ostritz am Sonntagnachmittag drei polnische Kriminelle auf frischer Tat gestellt. Diese waren zuvor in ein leerstehendes Gebäude an der Görlitzer Straße eingebrochen. Sie legten sich mehrere Fahrräder sowie eine Aluleiter bereit, um das Diebesgut später vermutlich abzutransportieren. Dank eines genauen Zeugenhinweises gelang es den Polizisten, am Tatort drei Männer im Alter 38 sowie zweimal 43 Jahren zu ergreifen. In den Hosentaschen der Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem jeweils eine geringe Menge Crystal. Die Beamten stellten die Drogen sicher und erstatteten Anzeigen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Die Polizei bedankt sich bei dem Anwohner für den schnellen Anruf.

Unbekannte stehlen VW Görlitz. Am frühen Montagmorgen haben Diebe an der Heilige-Grab-Straße in Görlitz einen grauen VW Tiguan gestohlen. Das Auto mit dem Kennzeichen GR ZD 313 war vier Jahre alt und nach Angaben des Eigentümers noch etwa 20000 Euro wert. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach dem Tiguan wird gefahndet.

Autodiebe klauen Mazda Zittau. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Zittau einen Mazda MX 3 entwendet. Das zwei Jahre alte, weiße Fahrzeug mit dem Kennzeichen MD CK 2404 stand am Ottokarplatz und hatte einen Wert von etwa 25000 Euro. Nach dem Wagen wird gefahndet. Die Soko Kfz ermittelt.

Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht Boxberg/Weißwasser. Eine Unfallflucht hat sich am Sonnabendnachmittag auf der B 156 bei Nochten ereignet. Die Polizei berichtete bereits hierzu und sucht nun Zeugen. Beim Abbiegen war ein VW Golf mit einer 66-jährigen Fahrerin darin mit einem von hinten überholenden Transporter kollidiert. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des beteiligten Transporters mit polnischen Kennzeichen fuhr weiter, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Am VW entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weißwasser, Tel. 03576 262-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Einbrecher dringen in Garage ein Görlitz. In Weinhübel sind Diebe im Verlauf des vergangenen Wochenendes in eine Garage an der Seidenberger Straße eingedrungen. Aus dieser entwendeten sie einen Elektro-Rasenmäher, mehrere elektrische Werkzeuge sowie Baumaterialien im Wert von 1500 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren, die Kriminalpolizei ermittelt.