Polizei stellt Ladendieb Zwei junge Männer nahmen in einem Einkaufsmarkt Kopfhörer und Süßigkeiten mit, ohne zu bezahlen. Einer der beiden wurde auf der Flucht von den Beamten gefasst.

Beamte des Polizeireviers Riesa konnten am Donnerstag einen Ladendieb dingfest machen. Der junge Mann hatte gemeinsam mit einem Komplizen einen Kopfhörer sowie Süßigkeiten in einem Einkaufsmarkt an der Hauptstraße in Riesa gestohlen. Als die beiden von einem Ladendetektiv auf den Diebstahl angesprochen wurden, flüchteten sie. Alarmierte Polizeibeamte konnten einen Tatverdächtigen noch in der näheren Umgebung stellen. Sein Komplize entkam. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Täter dauern an. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Freitag Bauwagen aufgebrochen Meißen. Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zum Donnerstag in einen Bauwagen an der Karl-Niesner-Straße in Meißen eingebrochen. Die Täter hebelten die Zugangstür auf und stahlen verschiedene Baumaschinen. Abschießende Schadensangaben liegen noch nicht vor.

