Polizei stellt in Zittau Diebesgut sicher Zwei Polen müssen den Fahrzeugschlüssel abgeben.

Eine Streife des Reviers Oberland hat am Sonntagvormittag auf der Äußeren Oybiner Straße in Zittau einen in Polen zugelassenen Pkw kontrolliert. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass der 27-jährige Fahrer und sein 35-jähriger Beifahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, im Auto entdeckten die Beamten außerdem einen Komplettsatz Opel-Sommerreifen, einen Akkuschrauber sowie weiteres Werkzeug. Als dies sei als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt worden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mit.

Die Insassen des Autos, beide polnische Staatsbürger, wurden erkennungsdienstlich erfasst. Der Fahrzeugschlüssel wurde eingezogen. Der Kriminaldienst ermittelt. (szo)

