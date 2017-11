Polizei stellt in Ostritz zwei gestohlene Motorräder sicher Bulgarischer Transportfahrer wird als Tatverdächtiger festgenommen.

Symbolfoto © dpa

Ostritz. Streifen des Hauptzollamtes Dresden haben in der Nacht zum Freitag verhindert, dass zwei in Berlin gestohlene Motorräder und weiteres mutmaßliches Diebesgut außer Landes gebracht wurden. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitagnachmittag mit.

Auf der B 99 bei Görlitz war den Beamten ein in Bulgarien zugelassener Kleintransporter aufgefallen. Als sie den Fahrer stoppen wollten, gab dieser Gas und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. In Ostritz entdeckten die Zöllner den unbeleuchteten Renault in einer Seitenstraße und ergriffen den 46 Jahre alten Fahrer.

Auf der Ladefläche des Transporters befanden sich etwa 25 Reifen und dahinter versteckt zwei Motorräder. Eine Streife des Polizeireviers Zittau eilte zur Hilfe und stellte fest, dass die beiden Bikes der Marken Honda und Ducati im Juni sowie tags zuvor in Berlin gestohlen worden waren. Die Polizisten stellten die Motorräder sicher und nahmen den bulgarischen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Berliner Polizei. (szo)

