Polizei stellt in Görlitz zwei Einbrecher Die 40- und 42 jährige Männer waren gewaltsam auf ein Grundstück gelangt.

Symbolfoto © picture allianz/dpa

Görlitz. Nach einem Bürgerhinweis haben Polizeibeamte am Donnerstagabend in Görlitz an der Dresdener Straße zwei Täter auf frischer Tat gestellt. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.

Die 40- und 42 jährige Männer waren gewaltsam in ein Grundstück eingedrungen. Die Polizisten nahmen die Einbrecher vorläufig fest.

Beide hatten wohl auch etwas Alkohol getrunken. Ein Test ergab jeweils einen Wert von umgerechnet 0,34 Promille. Was die beiden Polen in dem Haus genau gesucht haben, gilt es noch zu ermitteln. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. (szo)

zur Startseite