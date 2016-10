Polizei stellt Graffiti-Sprayer Es nicht der einzige Fall von mutwilliger Sachbeschädigung durch Görlitzer Bürger, der die Polizei am Wochenende nachgeht.

Görlitz. In der Nacht zum Sonnabend stellten Einsatzkräfte vom Polizeirevier Görlitz nach Zeugenhinweis einen Graffitisprayer in Tatortnähe. Das teilte ein Sprecher mit. Der 17-jährige Jugendliche hatte demnach mit einem zunächst noch unbekannten zweiten Täter mehrere Graffiti an Fassaden, Hauswänden und Stromkasten gesprüht. „Ein aufgefundenes Fahrzeug führte nach Ermittlungen zum Mittäter, einem 21-jährigen Mann“, erklärte die Polizei. Bei beiden Görlitzern sicherten die Einsatzkräfte Spraydosen, Graffiti-Vorlagen und verschiedene Tatutensilien. Anzeigen wegen Sachbeschädigung wurden gefertigt.

Am Sonnabendabend wurde ein weiterer 20-jähriger Görlitzer auf frischer Tat erwischt, als er in der Jauernicker Straße aggressiv auf die Glasscheibe einer Haustür und parkende Autos losging. Eine Glasscheibe war eingeschlagen, vier Außenspiegel abgetreten, als die Polizei ihn stellte. Er hatte sich dabei selbst verletzt, seine Schnittwunden wurden in einem Rettungswagen behandelt. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Auch aus der Weberstraße wurde ein Vorfall bekannt. Hier versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Sonnabend, mit einem Gegenstand die Schaufensterscheibe einer Messerschleiferei zu zerstören, um so an die Auslagen zu gelangen. Da die Scheibe aus Sicherheitsglas bestand, misslang dies. Es entstand ein Sachschaden von circa 1 000 Euro. (szo)

