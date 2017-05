Polizei stellt gestohlenen Mercedes sicher Die Beamten wurden am Freitagmorgen in Bad Muskau auf das weiße Firmenfahrzeug aufmerksam.

Symbolbild © dpa

Bad Muskau. Ein in Berlin gestohlener Mercedes Sprinter ist am Freitagmorgen von der Bundespolizei in Bad Muskau sichergestellt worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in einer Pressemitteilung schreibt, wurden Beamte kurz nach 7 Uhr auf dem Parkplatz in der Mittelstraße auf das weiße Firmenfahrzeug aufmerksam. Während sich die Polizisten den Transporter näher anschauten, bemerkten sie, dass die Berliner Polizei gerade erst damit begonnen hatte, nach dem Wagen zu fahnden.

Demnach hatte der Fahrzeugnutzer den Diebstahl des Autos kurz vor 6 Uhr bemerkt und diesen sofort angezeigt. Offenbar wurde der acht Monate alte, in Berlin zugelassene, Sprinter in der Nacht zum Freitag in der Bundeshauptstadt entwendet. Von dem oder den Tätern fehlt derzeit jede Spur.

Den Fall übernahm zunächst das Polizeirevier Weißwasser. (szo)

zur Startseite