Polizei stellt Ford nach Verfolgungsjagd sicher

Symbolbild © dpa

Krauschwitz. Am Samstagmorgen hat die Bundespolizei einen in Döbern gestohlenen Ford in Klein Priebus sichergestellt.

Kurz vor 4 Uhr näherte sich das Auto zunächst einer Streife, die in unmittelbarer Nähe der Grenzbrücke in Podrosche stand. Als dessen Fahrer im Lichtkegel seines Autos den Dienstwagen erkannte, stoppte er kurz, änderte dann die Richtung und raste in Richtung Klein Priebus davon. Wenngleich die Beamten dem Fahrzeug sofort hinterher eilten, verloren sie kurzzeitig den Sichtkontakt. Als dieser wieder hergestellt werden konnte, war es leider schon zu spät – die unbekannte Person hinter dem Steuer war über eine Verkehrsinsel gefahren und hatte den Mondeo anschließend an einen Zaun gesetzt.

Trotz Einsatz eines Fährtenhundes der Landespolizei fehlt von dieser Person jede Spur. Wie sich herausstellte, war das ein Jahr alte Fahrzeug zuvor in Döbern entwendet worden. Den Fall übernahm das Polizeirevier Weißwasser. (szo)

