Polizei stellt dreifach Diebe im Doppelpack Bei Krauschwitz und in Görlitz gehen den Ordnungshütern insgesamt sechs Tatverdächtige ins Netz.

Symbolbild: Sechs Straftäter stellte die Polizei am Montag und in der folgenden Nacht. © dpa

Krauschwitz/Görlitz. Sechs mutmaßliche Straftäter erwischte die Polizei am Montag und in der Nacht zum Dienstag in der Region.

Gleich zweimal innerhalb von zwei Stunden konnten im Revierbereich Weißwasser Fahrraddiebe auf frischer Tat gestellt werden, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst hatte eine Streife der Bundespolizei am Montagnachmittag auf der Zufahrtstraße zum Grenzübergang Krauschwitz einen polnischen Transporter kontrolliert. Dabei fanden sie ein Crossrad der Marke Cube. Die Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass in Frankfurt/Main nach dem Fahrrad gefahndet wurde. Die Polizisten stellten den Drahtesel sicher. „Die beiden 39- und 46-jährigen, aus Polen stammenden Fahrzeuginsassen werden sich nun wegen des Verdachts der Hehlerei verantworten müssen“, sagte der Polizeisprecher.

Nur zwei Stunden später, gegen 18 Uhr, wurden Beamte des Polizeireviers Weißwasser auf zwei junge Männer aufmerksam. Die 23- und 25-Jährigen Deutschen waren mit Damenrädern auf der S 156 in Richtung Bad Muskau unterwegs. Beide machten fadenscheinige Angaben zur Herkunft der Räder, zudem führte einer der Männer einen Seitenschneider mit. Die Polizisten stellten die Fahrräder sicher. Der Verdacht des Diebstahls bestätigte sich, als später zwei Damen im Revier erschienen und anzeigten, dass ihre Drahtesel im Verlauf des Tages im Stadtgebiet Weißwasser entwendet worden waren. Die Eigentümerinnen erhielten ihre Räder zurück, die Polizei ermittelt.

Schließlich wurden in der Nacht, gegen 1 Uhr, zwei Einbrecher in Görlitz vorläufig festgenommen. Die beiden polnischen Männer hatten an einem Geschäft an der Berliner Straße den Alarm ausgelöst. Mehrere Streifen eilten zum Ort des Geschehens und kontrollierten in Tatortnähe, an der Dr.-Friedrichs-Straße, einen Toyota und dessen Insassen. In dem Fahrzeug fanden die Beamten unter anderem Einbruchswerkzeug. In der Folge nahmen die Polizisten die beiden mutmaßlichen Einbrecher im Alter von 36 und 40 Jahren fest. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Überprüfung des 36-jährigen Fahrers ergab zudem, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Auch hier führt die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. (szo)

