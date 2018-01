Polizei stellt Diebespärchen im Zug

Saupsdorf. Unbekannte Täter brachen am Sonnabend zwischen 12.30 und 14 Uhr in einer Saupsdorfer Pension gewaltsam in ein Gästezimmer ein. Sie entwendeten daraus einen Rucksack und eine Umhängetasche der Gäste. Darin befanden sich unter anderem die Geldbörsen mit persönlichen Dokumenten, Geldkarten und Bargeld sowie Handys und Schlüssel. (SZ)

Einbruch in Garage.

Altenberg. In Altenberg waren dreiste Diebe in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend unterwegs. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in eine Garage am Altenberger Weg ein und entwendeten daraus einen Abbruchhammer und eine Kettensäge der Marke Stihl im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde noch nicht beziffert. (SZ)