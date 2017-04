Polizei stellt Autofahrer mit gefälschtem Führerschein Bundespolizisten haben bei Kodersdorf einen Mann mit gefälschter Fahrerlaubnis ertappt. Die Beamten haben die Fälschung schnell erkannt.

Symbolbild © dpa

Kodersdorf. Beamte der Bundespolizei haben bei Kodersdorf einen polnischer Kraftfahrer mit einem gefälschten ukrainischen Führerschein erwischt. Wie ein Sprecher der Inspektion Ludwigsdorf am Dienstagnachmittag mitteilte, wurde der 22-Jährige am Montagmittag in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf hinter dem Lenkrad eines Opel Omega angetroffen.

Offensichtlich verließ er sich während der Kontrolle auf die Qualitätsarbeit unbekannter Fälscher oder rechnete nicht mit dem geschulten Auge der Beamten, als er den Schein vorzeigte. Schnell war erkannt, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelte.

Auch das Motiv für die Täuschung war anschließend schnell gefunden. Polnische Behörden teilten auf Nachfrage mit, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Schwarzfahren wird nun Konsequenzen haben, denn das Autobahnpolizeirevier Bautzen hat inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. (szo)

