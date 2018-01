Polizei sperrt Autobahn für Schwerlaster Zurück auf den Autobahnparkplatz An der Neiße: Drei Schwerlasttransporte hatten Probleme mit Windrad-Flügeln.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Eine Streife der Autobahnpolizei hat in der Nacht zum Mittwoch die A 4 im Bereich der Einfahrt zum Parkplatz An der Neiße gesperrt. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit.

Drei Schwerlasttransporte mit Windrad-Flügeln wollten ihre Fahrt nach einer Pause vom Rastplatz An der Neiße nach Polen fortsetzen. Allerdings ließen die baulichen Gegebenheiten nicht die reguläre Ausfahrt zu. „Die Fahrer dirigierten in fahrerisch exzellenter Art ihre Gefährte mit Überlänge rückwärts aus dem Parkplatz“, teilte der Polizeisprecher mit. Ungefährlich ist dieses Manöver bei Weitem nicht. Deswegen galt es, die Autobahn komplett zu sperren. (szo)

