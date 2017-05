Polizei sichert Veranstaltung ab Mit über zehn Beamten war die Polizei am Sonntag auf dem Marktplatz präsent.

Aufgrund einer politisch motivierten Veranstaltung war die Polizei am Sonntag auf dem Waldheimer Marktplatz präsent. Drei Fahrzeuge hatten sich in größerem Abstand rund um einen Stand positioniert, an dem unter anderem Kinderspielzeug angeboten wurde. Die Veranstaltung sei ordnungsgemäß angemeldet gewesen, sagte Andrée Wagner, Revierleiter in Döbeln und Einsatzleiter vor Ort. Der Einsatz dauerte von 12.45 Uhr bis 16 Uhr an.

Auch Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) war vor Ort, um sich selbst ein Bild von der politisch motivierten Veranstaltung zu machen. „Ich lege Wert auf Ordnung in der Stadt, da ist ein bisschen Polizeischutz wichtig“, kommentierte er.

Laut Wagner hatte es ähnliche Veranstaltungen in den vergangenen Monaten auch in Döbeln, Ende Februar, sowie Mitte März in Roßwein gegeben. (DA/mf)

