Polizei schnappt zwei Einbrecher Die jungen Männer waren nachts in Autohäusern unterwegs und hatten erfolglos versucht, Fahrzeuge zu stehlen.

In der Nacht zum Mittwoch machten sich mehrere Personen an zwei Autohäusern in Zeithain zu schaffen. Sie konnten durch die Polizei gestellt werden.

Gegen 03.20 Uhr meldete die Sicherheitsfirma eines Autohauses An der Borntelle in Zeithain, dass auf dem Freigelände vier Personen herumschleichen. Eine sofort eingesetzte Funkstreifen-Besatzung gelang es, in der Nähe zwei junge Männer – einen 17-jährigen Deutschen und einen 16-jährigen Rumänen festzustellen. Auf dem Gelände selbst war bis dahin kein Sachschaden zu verzeichnen.

Allerdings stellten die Beamten weitere Delikte fest, die offenbar auf das Konto der Ertappten gingen. So fiel ihnen auf, dass das Tor einer Autoverwertung an der Neudorfer Straße aufgebrochen war. Zudem hatten die Täter den Zaun eines weiteren Autohauses An der Borntelle aufgeschnitten und offensichtlich erfolglos versucht, drei Fahrzeuge zu starten.

Zum Gesamtsachschaden liegen noch keine Angaben vor.

Zudem fanden die Beamten am Tatort ein Rennrad, welches von dem 17-jährigen Täter zuvor an der Nikopoler Straße gestohlen worden war.

Das Duo muss sich nun gemeinsam mit den zwischenzeitlich ermittelten 14- und 15-jährigen Mittätern wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (SZ)

zur Startseite