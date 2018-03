Polizei schnappt Waffendiebe

Telefonbetrüger riefen am Montag bei einer Seniorin an und gaben vor, diese hätte bei einem Gewinnspiel 45000 Euro gewonnen. Allerdings sollte die Frau eine Gebühr von 900 Euro bereithalten, die sie zunächst hätte zahlen müssen. Die 79-Jährige informierte daraufhin ihre Tochter, welche den Betrug durchschaute und die Polizei anrief.

Am Dienstagabend sind bei einem Verkehrsunfall auf der Großenhainer Straße Höhe Bolivarstraße zwei Insassen eines Mercedes leicht verletzt worden. Der 26-jährige Fahrer eines VW Golf stieß beim Ausparken mit einem auf der Großenhainer Straße stadtauswärts fahrenden, Mercedes zusammen. In der Folge schleuderte der VW gegen einen parkenden Renault. Bei der Kollision wurden eine 51-jährige Frau und ein vierjähriges Mädchen im Mercedes leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Motorraddiebe gestellt

07.03.2018, gegen 01.15 Uhr / Dresden-Seevorstadt

Ein Anwohner der Josephinenstraße hat in den ersten Stunden des Mittwochs beobachtet, wie zwei Männer ein Motorrad KTM Duke II vom Gehweg an den Straßenrand hoben und dort zum Abtransport bereitstellten. Im Anschluss entfernten sich die beiden in Richtung Reitbahnstraße. Der Anwohner rief umgehend die Polizei. Die Beamten konnten die beiden tschechischen Staatsangehörigen (32 und 39) in einem Kleintransporter auf der benachbarten Reitbahnstraße festnehmen und somit den Diebstahl vereiteln. (szo)