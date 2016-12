Polizei schnappt Unfallflüchtigen

Görlitz/Brusice. Die polnische Kriminalpolizei hat am Freitag vergangener Woche in der Ortschaft Prusice bei Breslau zwei in Görlitz gestohlene Autos sichergestellt. Dabei handelte es sich um einen blauen Mazda 2, der im Tagesverlauf des 30. November 2016 von der Antonstraße verschwand sowie einen schwarzen Seat Leon, der in der Nacht zum 6. September 2016 auf der Landeskronstraße entwendet worden ist. Der Erfolg gelang mit einem umfangreichen Ermittlungsverfahren der polnischen Kriminalpolizei gegen die grenzüberschreitende Kfz-Kriminalität.

Kodersdorf. Eine Streife der Bundespolizei hat in der Nacht zu Mittwoch an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf einen in Polen zugelassenen 5er BMW und dessen Fahrer kontrolliert. Bei dem 59-jährigen Mann war Alkoholgeruch in der Atemluft festzustellen. Eine Streife der Autobahnpolizei ließ den Mann pusten, das Testgerät zeigte einen Wert von umgerechnet 0,82 Promille an. Da der 59-Jährige damit gegen die 0,5-Promille-Grenze verstieß, untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Für die Trunkenheitsfahrt werden ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, und ein Monat Fahrverbot fällig.

Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag die Seitenspiegelgläser eines VW auf der Fröbelstraße in Görlitz entwendet. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 280 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hagenwerder. Unbekannte haben zwischen Sonnabendnachmittag und Montagmorgen am Hafen in Hagenwerder eine Miettoilette beschädigt. Die Täter zerstörten das WC offenbar mit Pyrotechnik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Niesky/Kodersdorf. Kurz bevor auf der B115 am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall geschehen ist, hat ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes auf der vielbefahrenen Strecke bei Ödernitz die Geschwindigkeit kontrolliert. An der Einmündung gilt ein Höchsttempo von Tempo 70. Binnen 45 Minuten fuhren vier Fahrzeuge deutlich schneller als erlaubt. Ein Sattelzug, der maximal 60 Stundenkilometer hätte fahren dürfen, rollte mit 83 durch die Lichtschranke. Auf den Fernfahrer kommen ein Bußgeld von 80 Euro und ein Punkt zu.

Schönau-Berzdorf. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, die am 30. November in Schönau-Berzdorf geschehen ist. In den Nachmittagsstunden waren ein VW Passat und ein Lkw zusammengestoßen. An einer Engstelle auf der Hauptstraße war der 32-jährige VW-Fahrer an einem wartenden Kleintransporter vorbei- und dabei auf die Spur des entgegenkommenden Lasters gefahren. Dessen 41-jähriger Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Volkswagen prallte danach gegen einen Zaun. Der Sachschaden bezifferte sich auf rund 16000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Streife fest, dass der 32-Jährige nicht nüchtern war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,72 Promille.

Polizei verfolgt flüchtenden Dieb

Leutersdorf. Eine Streife des Einsatzzuges der Polizeidirektion hat in der Nacht zum Mittwoch in Leutersdorf einen VW Golf mit tschechischem Kennzeichen entdeckt. Aus dem Kofferraum ragte ein weißes Mountainbike. Als die Streife den Wagen stoppen wollte, gab dessen Fahrer Gas. Die Beamten folgen dem flüchtenden Pkw. In Seifhennersdorf querte der Volkswagen die Grenze und fuhr in Richtung Rumburk. Die Streife eilte dem Auto noch mehr als einen Kilometer in Tschechien nach, es entkam jedoch mit hohem Tempo in der Dunkelheit.

Wieder in Leutersdorf, stellten die Beamten fest, dass an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße zwei Garagen aufgebrochen waren. Dort fehlten zwei Fahrräder und zwei Sätze Kompletträder im Wert von etwa 5000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen gemeinsam mit der tschechischen Polizei aufgenommen, das Kennzeichen an dem VW Golf ist der Polizei bekannt.