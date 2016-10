Polizei schnappt Tankbetrüger Am Montag tankte ein Pole ohne zu bezahlen 13 Kanister plus Pkw an mehreren Tankstellen in Kodersdorf und Görlitz voll.

Kodersdorf/Görlitz. Am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr tankte ein polnischer Staatsbürger an der Tankstelle am Siedlerweg in Kodersdorf seinen Pkw und mehrere Kanister voll. Anschließend entfernte sich der Mann in seinem Renault, ohne zu bezahlen. Wenig später füllte er auf die gleiche Weise weitere Kanister an der Tankstelle in Görlitz an der Nieskyer Straße voll und verschwand. Beim dritten Versuch an der Zapfsäule auf der Bahnhofstraße in Görlitz konnte der Mann von der Polizei gegen 16.50 Uhr festgenommen werden. Insgesamt füllte der 23-jährige Pole 13 Kanister mit einer Gesamtmenge von 235 Litern Benzin voll. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich bei der Befragung außerdem heraus, dass der Mann auch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und ein Drogenschnelltest reagierte auf Amphetamine positiv. (szo)

