Polizei schnappt Randalierer

© Symbolfoto: dpa

Dresden. In der Nacht zu Mittwoch haben Polizeibeamte einen 17-jährigen Deutschen gestellt, der mit weiteren Komplizen zahlreiche Autos in Gorbitz beschädigt haben soll. Anwohner hatten kurz nach Mitternacht beobachtet, wie mehrere junge Männer an der Kirchenstraße gegen die Fahrzeuge traten und Scheibenwischer abrissen.

Die zu Hilfe gerufen Beamten konnten den Tatverdächtigen noch in der näheren Umgebung ausfindig machen. Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss, ein Test bei ihm ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Bislang wurden insgesamt 14 demolierte Autos unterschiedlicher Marken festgestellt, Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch nicht machen. (mja)

