Polizei schnappt Peugeot-Dieb Ein Pole hat versucht, in das in Görlitz abgestellte Fahrzeug einzudringen. Doch ein Zeuge beobachtete ihn. Letztlich konnten die Beamten sogar zwei Personen festnehmen.

Symbolbild. © Matthias Weber

Die Polizei hat am Sonntagabend in Görlitz einen Mann schnappen können, der zuvor einen Peugeot Partner auf der Martin-Ephraim-Straße in Görlitz stehlen wollte. „Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann versuchte, die Beifahrertür zu öffnen“, berichtet Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz. Dieser machte sich daraufhin beim Täter bemerkbar. Daraufhin flüchtete der Autodieb – ohne Fahrzeug. Der Zeuge rief die Polizei. Kräfte des örtlichen Reviers konnten den 30-Jährigen gegen 20.15 Uhr in Tatortnähe stellen. Gleichzeitig fanden sie dort noch eine 26-Jährige vor. „Sie steht in Verdacht, seine Komplizin gewesen zu sein“, so der Sprecher. Die Beamten nahmen beide Polen vorläufig fest, die der Polizei schon wegen ähnlicher Delikte bekannt sind. (szo/tc)

