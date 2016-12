Polizei schnappt Metalldieb Ein 50-jähriger Pole ist in die ehemalige Pumpstation in Petershain eingebrochen. Doch Anwohner bemerkten das.

Symbolbild.

Ein Mann ist am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, in die ehemalige Pumpstation an der Dorfstraße in Petershain eingedrungen. Er sei auf Kleinmetall aus gewesen, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. So brach der 50-jährige Pole den Schaltschrank auf. Daraus entnahm er metallische Gegenstände.

Anwohner bemerkten das Treiben und riefen die Polizei. Eine Streife des Reviers Görlitz stellte den Mann noch auf frischer Tat. „Er hatte das Diebesgut schon zum Abtransport ins Auto gelegt“, so Knaup. Der Sachsschaden beträgt rund 50 Euro, der Stehlschaden etwa 300 Euro. (szo/tc)

