Polizei schnappt Ladendiebe Drei Polen waren durch Weißwassers Supermärkte gezogen und hatten zugelangt, ohne zu bezahlen.

Symbolfoto © dpa

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei in Weißwasser drei Ladendiebe geschnappt, die vermutlich bandenmäßig unterwegs waren. Die drei Polen im Alter von 27, 27 und 38 Jahren hatten auf der Bautzener Straße, auf dem Sachsendamm und auf der Berliner Straße diverse Supermärkte besucht und dort kräftig zugelangt, ohne zu bezahlen. Das berichtet Pressesprecher Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz. Die drei Männer waren allerdings von Zeugen beobachtet worden. Die riefen die Polizei. Daraufhin flüchteten die Diebe zu Fuß, konnten aber von Polizisten des Reviers Weißwasser gestellt werden.

Ihr Diebesgut hatten die Drei in Rucksäcken verstaut. Als die Polizei die kontrollierte, kamen große Mengen an Kosmetik, Uhren, Haartrocknern und anderen Drogerieartikeln zum Vorschein, zu denen die Polen keinen Kaufbeleg vorweisen konnten. Den Wert des Diebesgutes bezifferte die Polizei auf etwa 2 000 Euro.

Auf der Straße zwischen Kringelsdorf und Reichwalde, an der Brücke über den Schwarzen Schöps, ist am frühen Donnerstagmorgen ein Wolf überfahren worden und verendet. Eine Zeugin hatte die Polizei davon informiert. Der Kraftfahrer, der in den Unfall verwickelt war, hat sich ebenfalls bei der Polizei gemeldet. Der Sachschaden an seinem Auto beläuft sich auf etwa 1 500 Euro. (szo/cw)

zur Startseite