Polizei schnappt Ladendieb

Einkaufsmarkt wird evakuiert Görlitz. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Sonnabendabend zu einem Einkaufsmarkt auf die Reichenbacher Straße gefahren. Der Grund hierfür war ein plötzlich auftretender beißender Geruch. So klagten 13 Gäste des Marktes über stechendes Kratzen in den Atemwegen sowie starken Hustenreiz. Die Berufsfeuerwehr unterstützte bei der Räumung des Gebäudes, die ohne Vorkommnisse verlief. Die Kameraden der Feuerwehr führten im Markt Messungen durch, die allesamt negativ verliefen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten, die sie vor Ort behandelten. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass Unbekannte eine übel riechende Substanz im Gebäude verteilt haben. Die Polizei ermittelt zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. Die Untersuchungen werden in alle Richtungen geführt. Die Polizei sucht dazu auch Zeugen. Wer gesehen hat, wie jemand im Einkaufsmarkt eine Substanz verkippte oder versprühte oder Hinweise zu Personen geben kann, die sich auffällig verhielten, soll sich an das Polizeirevier Görlitz (035816500) wenden.

Polizisten stellen Fahrraddieb Görlitz. Zunächst unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Görlitz auf der Bahnhofstraße in Görlitz verschafft. Hier stahlen sie drei Fahrräder. Angaben zum Stehlschaden oder zum entstandenen Sachschaden sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der Ermittlungen. Am frühen Freitagmorgen kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 23-Jährigen, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Die fahndungsmäßige Abfrage ergab, dass es sich um eines der gestohlenen Räder handelt. Ein Drogenschnelltest verriet den Konsum von Amphetaminen. Die Beamten nahmen den gebürtigen Zgorzelecer vorläufig fest. Die weitere Bearbeitung hat die Kriminalpolizei übernommen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Eigentümer sein Fahrrad zurück erhalten.

Unbekannte entwenden Ford Görlitz. Unbekannte Täter haben sich Freitagnachmittag in Görlitz zur Straße Am Jugendborn begeben. Ihr Interesse galt einem dort parkenden Ford Kuga. Sie entwendeten das braune, rund drei Jahre alte Auto, mit dem Kennzeichen GR-RK 305. Der Zeitwert beläuft sich auf rund 18000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Soko Kfz, die internationale Fahndung ist eingeleitet.

Opel fährt gegen Fußgängerin Görlitz. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend in Görlitz ereignet. Eine 50-jährige Fahrerin eines Opels befuhr die Scultetusstraße aus Richtung Nieskyer Straße kommend. Aus gegenwärtig noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit einer 61-jährigen Fußgängerin, welche die Straße auf dem Zebrastreifen überquerte. Diese erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 500 Euro, die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Diebe stehlen Tagfahrlichter Herrnhut. Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in Herrnhut in der August-Bebel-Straße zu einem parkenden Audi begeben. Ihr Interesse galt den Tagfahrlichtern des Fahrzeuges. Diese bauten sie aus und entwendeten sie. Den Diebstahlschaden beziffert der Eigentümer auf circa 350 Euro, der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Einbrecher im Sportclub Hirschfelde. Unbekannte haben sich der Nacht zu Freitag in Hirschfelde zu einem Sportclub begeben. Hier drangen sie gewaltsam ein und stahlen verschiedene Elektrowerkzeuge, so unter anderem Winkelschleifer, Kettensägen, Rasenmäher und Schlagbohrmaschinen. Ein Kriminaltechniker war im Einsatz und sicherte Spuren. Der Diebstahlschaden wurde durch den Verantwortlichen mit circa 4000 Euro angegeben, der Sachschaden auf rund 200 Euro geschätzt.

Renault kollidiert mit Ford Weißwasser. Eine 77-jährige Fahrerin eines Renault Megane ist am Donnerstagmittag in Weißwasser die Forster Straße entlang gefahren. An der Kreuzung zur Jahnstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 65-jährigen Fahrer eines Ford Mondeos. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich niemand, es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Hund bleibt bei Unfall unverletzt Trebendorf. Ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Hundes ist am Freitagnachmittag in Trebendorf passiert. Hier war eine 23-jährige Fahrerin eines Minis unterwegs. Auf dem Rohner Weg rannte plötzlich eine Labradorhündin auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug. Die Hündin blieb dabei unverletzt, am Mini entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Flüchtiger fährt Frau an Görlitz. Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist am frühen Sonnabendabend in Görlitz passiert, wobei sich eine Frau schwer verletzt hat. Ein zurzeit unbekanntes Fahrzeug befuhr die Scultetusstraße aus Richtung Nieskyer Straße kommend. Eine 72-jährige Frau wollte die Straße auf dem Fußgängerüberweg zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Doch das Auto fuhr weiter. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die Unfallaufnahme und weitere Bearbeitung übernommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer den Verkehrsunfall gesehen hat und kann Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen kann und wem ein, vermutlich dunkles Auto bekannt ist, das im Frontbereich frische Beschädigungen aufweist, soll sich an das Polizeirevier Görlitz (035816500) wenden.

Unbekannte stehlen Mazda Görlitz. Ein Mazda 3 ist in der Nacht zu Sonnabend in Görlitz verschwunden. Das graue, ein Jahr alte Fahrzeug, mit dem Kennzeichen NY-SL 77 parkte in der Mittelstraße. Der Eigentümer bezifferte den Wert auf circa 25000 Euro. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.

80-Jährige fährt in Graben Oppach/Wassergrund. Eine 80-Jährige ist am Sonnabendnachmittag mit einem Nissan von Oppach in Richtung Wassergrund unterwegs gewesen. Aus gegenwärtig ungeklärter Ursache kam sie mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, fuhr einen circa drei Meter tiefen Graben herunter und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Fahrerin und ihre 57-jährige Beifahrerin kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Nissan entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, ein Abschlepper nahm ihn an den Haken.

Einbrecher plündern Garage Olbersdorf. Ein Einbruch ist n der Nacht zu Sonnabend in Olbersdorf in eine Garage auf der Ernst-May-Straße passiert. Unbekannte verschafften sich hier gewaltsam Zutritt und stahlen einen Rasenmäher. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Diebstahl eines Hondas scheitert Hirschfelde. Unbekannte Täter haben in Hirschfelde auf der Zittauer Straße versucht, einen Honda zu stehlen. Sie verschafften sich durch die defekte Heckscheibe Zutritt zum Fahrzeug und versuchten, dieses kurzzuschließen. Das Auto konnte nur wenige Meter wegbewegt werden. Eine Schadenshöhe ist gegenwärtig nicht bekannt.

Unbekannte beschädigen Fahrzeuge Zittau. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag zu Sonnabend in Zittau sieben Fahrzeuge auf der Löbauer Straße und der Leipziger Straße beschädigt. Sie zerstörten einige Scheiben der Marken BMW, Opel, Seat und bei einem Multicar. Es kam zu keinem Diebstahl. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4500 Euro.

Greifvogel stirbt nach Autokollision Weißwasser/Halbendorf. Ein Unfall der etwas anderen Art ist am Sonnabendmittag auf der Staatsstraße 126 passiert. Hier war die 30-jährige Fahrerin eines Nissan von Weißwasser in Richtung Halbendorf unterwegs. Plötzlich tauchte ein Habicht im Tiefflug auf. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, die den Unfall nicht überlebte. Die Frau blieb unverletzt, am Auto entstand ein Schaden von circa 100 Euro.