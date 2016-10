Polizei schnappt Ladendieb Ein Görlitzer hat aus einem Laden in der Berliner Straße zwei Shirts in einen Kinderwagen gelegt, aber nicht bezahlt. Doch das blieb nicht ungesehen.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Ein Mann ist am Montagnachmittag Zeuge eines Ladendiebstahls geworden. Er beobachtete, wie ein Mann in Begleitung von zwei Frauen in der Berliner Straße in Görlitz Bekleidungsartikel entwendete. Bei den Artikeln handelt es sich um zwei Sweatshirt, die der Verdächtige von Kleiderständern unmittelbar vor dem Geschäft nahm und in dem mitgeführten Kinderwagen verschwinden ließ. Unverzüglich nach der Tat informierte der Bürger eine Streife der Bundespolizei. „Die Beamten eilten zum Tatort und konnten den vermeintlichen Ladendieb stellen“, teilt diese mit. In dem Kinderwagen fanden sie später das Diebesgut und stellten es sicher.

Der 34-Jährige aus Görlitz ist der Polizei bereits einschlägig durch verschiedene Eigentumsdelikte bekannt. Nun laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls geführt. (szo/tc)

zur Startseite