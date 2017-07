Polizei schnappt Grapscher Gegen einen Eritreer wird wegen sexueller Belästigung ermittelt. Der 37-Jährige hatte einer Frau mehrfach an die Brust gefasst.

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage haben hinzukommende Passanten womöglich Schlimmeres verhindert: Auf der Hauptstraße hatte am Mittwoch gegen 18 Uhr ein 37-Jähriger einer Frau mehrfach an die bedeckte Brust gefasst. Laut Polizei ließ der Täter erst von der Frau ab, als weitere Personen dazu kamen. Alarmierte Beamte stellten den Mann noch in der Nähe. Es handelt sich demnach um einen Asylbewerber aus Eritrea. Laut Polizei war er bislang noch nicht auffällig geworden.

Die Beamten nahmen die Personalien auf und ließen ihn anschließend wieder laufen: Wegen solch eines Deliktes stellt die Staatsanwaltschaft keinen Haftantrag. Nun muss er sich wegen sexueller Belästigung verantworten. Darauf sieht das Strafgesetzbuch seit vergangenem Jahr eine schärfere Strafe vor: Dem Eritreer drohen demnach bis zu zwei Jahre Haft.

Erst vor einer Woche hatte in Riesa ein Mann versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Der schon zuvor polizeibekannte Deutsche sitzt seitdem in U-Haft: Auf dieses Delikt stehen bis zu fünf Jahre Haft.

