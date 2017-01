Polizei schnappt gesuchten Straftäter Görlitz. Dank der Mithilfe eines couragierten Passanten hat in Görlitz eine Streife am späten Sonnabend auf der Berliner Straße einen verurteilten Straftäter festgenommen. Die Beamten des örtlichen Polizeireviers erkannten den 21-jährigen Görlitzer, der mit einem Bekannten in der Fußgängerzone unterwegs war. Als der Gesuchte die Polizisten sah, rannte er weg. Der Grund dafür war sowohl den Beamten als auch dem jungen Mann gut bekannt: Er war von einem Gericht im November des vergangenen Jahres zu einer halbjährigen Jugendstrafe verurteilt worden. Zum Haftantritt war er jedoch nicht erschienen. Als der 21-Jährige davonlief, griff ein unbekannter Passant in das Geschehen ein. Er rempelte den Flüchtenden an, der dadurch aus dem Tritt kam und an einer Hauswand landete. Dort ergriffen ihn die Polizisten. Nach einem kurzen „Daumen hoch“ des Helfers ging dieser seiner Wege. Die Polizei bedankt sich bei dem Unbekannten für sein couragiertes Handeln. Der 21-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Unbekannte brechen in Gartenlauben ein Löbau. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in drei Gartenlauben an der Fritz-Ebert-Straße in Löbau eingebrochen. Bei einem vierten Bungalow scheiterte das Vorhaben. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter alkoholische Getränke im Gesamtwert von etwa 80 Euro. Der Sachschaden wurde mit rund 100 Euro beziffert. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland ermittelt.

Dieb brechen in Betrieb ein Görlitz. Zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagvormittag sind in Görlitz Unbekannte in einen Betrieb an der Reichenbacher Straße eingebrochen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen diverse Waren. Den Stehl- sowie Sachschaden schätzte der Eigentümer jeweils auf rund 1000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auto fängt Feuer Trebendorf. Am Montagmorgen brannte auf einem Grundstück an der Straße Kaupe ein 3er BMW. Feuerwehr und Polizei eilten herbei. Die Kameraden der Freiwilligen Wehr löschten die Flammen schnell, verletzt wurde niemand. Vermutlich hat ein technischer Defekt zu dem Brand geführt.

BMW-Fahrer rutscht gegen Verkehrsschild Reichenbach. Am späten Sonntagabend ist es bei Reichenbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-Jähriger befuhr mit seinem BMW die B 6 in Richtung Löbau. Auf Höhe der Kreuzung zur S 111 verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, offenbar weil er trotz Glätte schnell unterwegs war. Er rutschte gegen ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Durch den Unfall entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro, verletzt wurde niemand.