Polizei schnappt gesuchte Männer Die Bundespolizei hat am Wochenende sechsmal Erfolg im Kreis Görlitz. Drei Gesuchte können sich freikaufen.

Symbolbild. © Marcus Führer/dpa

Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf hat am Sonnabend und Sonntag sechs per Haftbefehl gesuchte Männer festnehmen können. Das teilt Sprecher Michael Engler mit. In der Nacht zu Sonnabend war es ein 37-jähriger Pole, den die Beamten an der Priebuser Straße in Krauschwitz antrafen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die 1050 Euro Strafe zahlte ein Bekannter des Verurteilten. „Dank der Unterstützung blieb ihm der Gefängnisaufenthalt erspart“, sagt Engler.

Am Sonnabendmorgen kontrollierten die Beamten auf dem Autobahnrastplatz „An der Neiße“ einen Leipziger. Gegen den 56-Jährigen ordnete das Amtsgericht Stadtroda die Erzwingungshaft an, weil er eine Geldbuße nicht bezahlte. Der knapp vier Monate alte, von der Staatsanwaltschaft Gera erlassene Haftbefehl ist inzwischen gelöscht. Schließlich beglich der Mann seine Schulden von 54 Euro. Am Sonnabendvormittag nahmen Bundespolizisten einen Polen in der Nähe der Görlitzer Stadtbrücke fest. Den 31-Jährigen setzte die Staatsanwaltschaft Stuttgart vor einem Monat per Haftbefehl auf die Fahndungsliste. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ordnete das Amtsgericht Stuttgart eine Ersatzfreiheitsstrafe an. Diese musste er antreten, denn ihm fehlten rund 323 Euro zur Begleichung der Strafe.

Einen Litauer nahmen Beamte in der Nacht zu Sonntag an der Autobahnanschlussstelle Nieder Seifersdorf fest. Beim Überprüfen seiner Personalien entdeckten sie einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln vom September 2016. So legte das Amtsgericht Köln eine Geldstrafe von 1396 Euro fest, wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Weil dem 36-Jährigen das Geld zur Begleichung der Strafe fehlte, führte auch sein Weg in die JVA. Zur gleichen Zeit zogen Bundespolizisten einen Polen an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf aus dem Verkehr. Gegen ihn erließ die Staatsanwaltschaft Landshut im März 2015 Haftbefehl. Grund: Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Geldstrafe von etwa 828 Euro konnte er nicht bezahlen – und kam in die JVA. Das erfolgte laut Engler ausgerechnet am Geburtstag des 51-Jährigen.

Und am Sonntagabend verhafteten die Beamten einen 32-jährigen Polen an der Anschlussstelle Kodersdorf. Er bezahlte aber die Geldstrafe von rund 1 378 Euro und fuhr weiter. Damit konnte der von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main im Oktober 2016 wegen Körperverletzung erlassene Haftbefehl gelöscht werden.

