Polizei schnappt erneut Autodiebe Eine Streife hat auf der A4 zwei gestohlene Kleinwagen entdeckt. Während sich ein Fahrer seinem Schicksal fügte, gab der andere erst einmal Gas.

Die Polizei kann erneut einen Erfolg gegen Autodiebe vermelden. Nachdem sie bereits in der Nacht zum Montag drei gestohlene Autos auf der A4 bei Görlitz sicherstellen konnte, kamen am Dienstagmorgen zwei weitere hinzu. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz.

So hat eine Streife der gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen zwei zuvor in Leipzig entwendeten Kleinwagen gegen 1.45 Uhr bei Burkau entdeckt. Der 21-jährige polnische Fahrer des Toyota Auris hielt an. „Das Fahrzeug war augenscheinlich gestohlen, weil keine Originalschlüssel vorlagen“, so der Polizeisprecher. Deshalb nahmen die Beamten Polen vorläufig fest. Der Fahrer des Mazda 2 hingegen gab Gas. Daher versuchte ihn die Bundespolizei am Grenzübergang Ludwigsdorf zu stoppen, doch er reagierte nicht auf die Anhaltesignale. Inzwischen hat aber die polnische Polizei den Mazda entdeckt und sichergestellt, nur der Fahrer ist flüchtig. „Die Eigentümer hatten noch nichts von dem Diebstahl mitbekommen“, berichtet Knaup.

Die Fahndungsgruppe konnte darüber hinaus auf der A4 einen Hyundai mit polnischem Kennzeichen stoppen. Darin fanden die Beamten Werkzeug für den Einbruch und Diebstahl von Fahrzeugen. „Wir gehen deshalb davon aus, dass es sich um das Pilotfahrzeug handelt“, sagt Thomas Knaup. In dem Fahrzeug saßen zwei Polen im Alter von 26 und 35 Jahren, welche die Polizei vorläufig festnahm. (szo/tc)

