Polizei schnappt Einbrecher Zwei Männer sind am Sonntagabend in eine Halle an der Bahnhofstraße in Dürrhennersdorf eingebrochen. Sie machten ihre Rechnung ohne einen aufmerksamen Zeugen.

Symbolbild © dpa

Dürrhennersdorf. Zwei junge Männer sind am Sonntagabend gegen 19 Uhr in eine Halle an der Bahnhofstraße eingebrochen. Dort haben sie laut Polizei Mopedteile entnommen und bereitgelegt, um diese abzutransportieren. Das berichtet die Polizeidirektion Görlitz der SZ auf Nachfrage.

Ein Zeuge störte die Diebe jedoch bei ihrer Tat. Diese ergriffen daraufhin die Flucht. Die Polizei eilte herbei und nahm vor Ort einen 24-jährigen Tatverdächtigen mit deutscher Staatsbürgerschaft fest. Die Beamten setzten zudem einen Fährtenhund ein. Dieser spürte später einen weiteren Tatverdächtigen, einen 27-jährigen Deutschen, auf. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Beim Einbruch entstand laut Polizei ein Sachschaden von 50 Euro. (szo)

