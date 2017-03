Polizei schnappt Einbrecher

Symbolbild © picture alliance / dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Beamte der Polizeidirektion Görlitz haben in der Nacht auf Mittwoch in der Dürerstr in Neugersdorf einen 36-jährigen Tschechen festgenommen. Laut Polizei führte er Diebesgut aus einem Laubeneinbruch im Wert von 100 Euro mit sich.

Der Tatort des Einbruchs steht noch nicht fest. Mittlerweile ist der Mann wieder auf freiem Fuß. Die Kriminalpolizei ermittelt.

zur Startseite