Polizei schnappt dreiste Fahrradverkäufer Nach ihrem Diebeszug in Weißwasser wollten sie die Beute übers Internet verkaufen. Dort entdeckten Bestohlene ihr Eigentum.

Symbolbild. © dpa

Weißwasser. Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei am Donnerstagabend zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen. Das berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz.

Am Dienstagnachmittag hatten zunächst unbekannte Diebe in Weißwasser ein an der Bahnhofstraße abgestelltes Damenfahrrad entwendet. Der 23-jährige Eigentümer begab sich zusammen mit seiner Freundin auf die virtuelle Suche nach dem Zweirad und fand dieses auf einer Online-Plattform wieder. Es war zum Verkauf angeboten. Der 23-Jährige informierte daraufhin die Polizei.

„Nach zielstrebigen Ermittlungen haben Kriminalbeamte des örtlichen Polizeireviers in Zusammenarbeit mit dem Einsatzzug der Polizeidirektion am Donnerstag einen 16-jährigen Tatverdächtigen zusammen mit seiner 15 Jahre alten Freundin festgenommen“, erklärte der Polizeisprecher weiter. Beide versuchten im Bereich des Bahnhofes, nicht nur das oben beschriebene Damenrad zu veräußern, sondern auch noch ein weiteres entwendetes Bike. Eine anschließende Durchsuchung der Wohnung des Jugendlichen förderte ein weiteres Rad zutage, welches bereits am 24. April in Weißwasser gestohlen wurde. Die Polizisten stellten die drei Fahrräder sicher.

Die Beschuldigten – der 16-Jährige besitzt einen kosovarischen Pass, seine Freundin ist Deutsche – werden sich wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an. Die Beamten werden die rechtmäßigen Besitzer der Zweiräder informieren, heißt es vonseiten der Polizeidirektion. (szo)

