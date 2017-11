Polizei schnappt dreiste Diebe – ohne Beute Innerhalb von sechs Wochen stehlen Marokkaner im „Indigo“ Klamotten. Einer hat sogar eine Jacke vom letzten Diebstahl an.

© Symbolfoto: dpa

Das Modegeschäft „Indigo“ auf der Poststraße ist erneut Opfer einer besonders dreisten Diebesbande geworden. Am Dienstagmittag betraten vier Marokkaner und eine Deutsche den Laden. Laut Bericht der Verkäuferin verteilte sich das Quintett im Geschäft und tat so, als würde es sich untereinander nicht kennen. Wenig später verließen die Fünf den Jeansladen nacheinander, wobei einer der Männer am Ausgang einen Rucksack hoch hielt, vermutlich um die Warensicherung auszutricksen.

Wegen des südländischen Aussehens der vermeintlichen Kunden hatte die besorgte Verkäuferin sicherheitshalber einen stillen Alarm ausgelöst, um ihren Chef Ronny Rühle zu benachrichtigen. Immerhin war der gleiche Laden sechs Wochen zuvor schon einmal am helllichten Tag bestohlen worden. Damals von einem Trio.

Rühle eilte umgehend ins Geschäft. Als er feststellte, dass im hinteren Teil des Ladens, wo die Männersachen hängen, einige leere Bügel herumlagen, rief er sofort die Großenhainer Polizei. Diese nahm auch gleich die Verfolgung auf und konnte am Cottbuser Bahnhof die vier Marokkaner und die Deutsche aufspüren. „Die Polizei war sofort da und hat sich sehr engagiert darum gekümmert“, sagt Rühle. „Da muss man auch mal ein Lob an unser Großenhainer Revier aussprechen.“

Der Indigo-Chef war bei der Ergreifung mit dabei, musste aber mit ansehen, wie die Polizei die mutmaßliche Diebesbande wieder ziehen lassen musste. Denn von dem Rucksack und der Beute fehlte jegliche Spur. Lediglich von einem der Männer nahmen die Beamten die Personalien auf. Dabei handelt es sich um einen 21-jährigen Marokkaner, der am Ladenausgang noch den Rucksack bei sich hatte.

Im offiziellen Bericht der Polizeidirektion Dresden taucht der Fall bisher nicht auf. „Wir haben von dem Geschäftsinhaber weder eine Anzeige, noch eine Verlustmeldung“, sagt Pressesprecher Marko Laske. Die Polizei möchte deshalb ausländerfeindlichen Parolen keine neue Nahrung geben.

Die Anzeige würde noch folgen, teilt Ronny Rühle der SZ mit. Er wolle noch mal mit der hiesigen Polizei sprechen. Immerhin hat er später mitbekommen, dass einer der Marokkaner eine Jacke vom gleichen Typ trug, wie sie beim letzten Diebstahl vor sechs Wochen entwendet wurde.

Rühle selbst möchte sich nicht an der Verunglimpfung von Kriegsflüchtlingen, wie den syrischen Familien, die in Großenhain untergebracht sind, beteiligen. Die Polizei selbst habe ihm bestätigt, dass die vier verdächtigen Marokkaner nicht aus dem hiesigen Flüchtlingsheim stammen.

Auf den Schaden aus beiden Diebstählen, rund 1000 Euro, bleibt Rühle allerdings sitzen. Denn dafür kommt keine Versicherung auf. Deshalb will er jetzt Videokameras in seinen Geschäften in Großenhain und Riesa installieren lassen.

