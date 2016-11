Polizei schnappt Diesel-Dieb Die Beamten aus Ebersbach haben kurz vor der A4 die Fahrt eines Polen gestoppt, der in Löbau Kraftstoff entwendete. Er stand zudem unter Drogen.

Symbolbild. © Peter Endig/dpa

Die Bundespolizei Ebersbach hat Sonntagnachmittag in Bautzen kurz vor der A4-Auffahrt einen polnischen Fahrer mit gestohlenen deutschen Kennzeichen geschnappt. Während der Kontrolle konnte er aufgrund Fahrverbot keinen Führerschein vorlegen und stand unter dem Einfluss von Drogen. Darüber informiert Bundespolizeisprecher Alfred Klaner.

In seinem Fahrzeug fanden die Beamten fünf Kanister mit Diesel. Der Fahrer gab in einer Befragung an, dass er den Kraftstoff zuvor in Löbau aus Baumaschinen entwendete. Die weiteren Ermittlungen hat das Autobahnpolizeirevier Bautzen übernommen. Bereits am vergangenen Dienstag hat die Bundespolizei vom Diebstahl von 280 Litern Diesel Kraftstoff aus einer Eisenbahnlok in Niedercunnersdorf erfahren. „Der Täter konnte nicht gestellt werden“, so Klaner. (szo/tc)

