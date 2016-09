Polizei schnappt Diebesbande

Einbruch in Büroräume Tatzeit: 19.09.2016, 07.00 Uhr bis 20.09.2016, 07.00 Uhr | Tatort: Dresden-Cotta Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag in zwei Büros an der Mobschatzer Straße ein. Auf bislang ungeklärte Weise verschafften sich die Täter Zugang in den Gebäudekomplex. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten zweier Firmen und entwendeten insgesamt drei Laptops, zwei Beamer sowie 30 Euro Bargeld. Zum entstandenen Sachschaden liegen keine Angaben vor.

Luftdruckpistolen gestohlen Tatzeit: 19.09.2016, 18.30Uhr bis 20.09.1016, 07.30 Uhr | Tatort: Dresden-Strehlen Aus einer Firma an der Reicker Straße stahlen Unbekannte zwei Luftdruckpistolen. Die Täter hebelten an der Rückseite ein Fenster und verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Büroräumen. Ihre Beute bestand letztlich aus zwei Luftdruckpistolen und 170 Ostmark. Der Wert der entwendeten Gegenstände wurde auf 600 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Getränkeautomat aufgebrochen Tatzeit: 19.09.2016, 17.00 Uhr bis 20.09.2016, 06.30 Uhr | Tatort : Dresden-Mickten An der Lommatzscher Straße brachen unbekannte Täter in eine Schule ein. Sie hebelten ein Kellerfenster auf und öffneten im Anschluss gewaltsam einen Getränkeautomaten im Keller des Gebäudes. Sie stahlen Getränke und Bargeld in bislang unbekannter Anzahl. Zu Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Angaben vor.

Protest-Plakat aufgehangen Tatzeit: 20.09.2016, 18.00 Uhr bis 21.09.2016, 07.00 Uhr | Tatort: Dresden-Dobritz In der vergangenen Nacht haben Unbekannte an einem leerstehenden Gebäude an der Breitscheitstraße ein Plakat entrollt, dessen Inhalt sich gegen die Einwanderung richtet. Die Polizei ermittelt aktuell wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Eine abschließende rechtliche Würdigung des Plakatinhaltes steht aus.

Schmuck und Uhren weg Tatzeit: 20.09.2016, 07.15 Uhr bis 13.50 Uhr | Tatort: Dresden-Naußlitz Am Dienstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Bonner Straße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räume. In der Folge stahlen sie Schmuck und Uhren im Wert von etwa 2300 Euro sowie weitere 200 Euro Bargeld. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen keine Angaben vor.

Kasse ausgeraubt Tatzeit: 19.09.2016, 22.30 Uhr bis 20.09.2016, 08.30 Uhr | Tatort: Dresden-Strehlen Unbekannte brachen in ein Bistro an der Mockritzer Straße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und stahlen anschließend circa 200 Euro aus der Kasse. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor.