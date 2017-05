Polizei schnappt betrunkenen Dieb

Skoda schleudert gegen VW Görlitz. Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich in der Nacht zum Sonnabend auf der A4 zwischen der Anschlussstelle Görlitz und dem Grenzübergang nach Polen ereignet. Der 46-jährige Fahrer eines Skoda war mit seinem Wagen aus Richtung Bautzen kommend unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle kam er aus nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug kollidierte mit der Mittelschutzplanke und schleuderte gegen einen VW. Ein ebenfalls in Richtung Polen fahrender Audi stieß mit umherfliegenden Fahrzeugteilen zusammen. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfall niemand. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8500 Euro geschätzt.

Fahrrad aus Keller gestohlen Königshufen. Anwohner haben Freitagmittag festgestellt, dass sich Unberechtigte auf der Antonstraße in Görlitz in den Gemeinschaftskeller begaben. Hierzu öffneten sie gewaltsam die Eingangstür des Kellers in dem betreffenden Mehrfamilienhaus. Aus diesem entwendeten die Unbekannten ein blaues 28-Zoll Damen-Trekkingrad der Marke „Condor“ im Wert von etwa 150 Euro. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen nicht vor.

Mit 2,42 Promille unterwegs Niesky. Beamte des Polizeireviers Görlitz haben bei einer Verkehrskontrolle in Niesky am Freitagnachmittag einen betrunkenen 58-jährigen Dacia-Fahrer gestoppt. Sie nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies: Umgerechnet 2,42 Promille zeigte das Testgerät bei dem Deutschen an. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines.

Diebe stehlen Porsche Cayenne Zittau. Unbekannte Täter haben von der Neuen Straße in Zittau einen Porsche Cayenne S gestohlen. Der Zeitwert des schwarzen, 14 Jahre alten SUV mit dem Kennzeichen GR-LA 270 beträgt etwa 6500 Euro. Die Polizei fahndet nun international nach dem Fahrzeug. Die SoKo Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrecher am Bärwalder See Klitten. Ein Pavillon und zwei Imbiss-Gebäude am Hafen in Klitten sind am Freitagabend Ziel unbekannter Täter gewesen. Sie brachen in die Gebäude ein und stahlen mehrere Flaschen Bier. Auf dem zugehörigen Gelände beschädigten die Täter neben Stühlen und Bänken auch einen Pavillon. Bei letzterem, sechs Meter breiten und zehn Meter langen Zelt, zerschnitten sie die Seitenplanen. Neben geringfügigem Stehlschaden richteten die Unbekannten so einen Sachschaden von mindestens 4000 Euro an.

Unbekannte beschädigen Seat Weißwasser. Bei einem in der Schillerstraße in Weißwasser ordnungsgemäß abgestellten Pkw Seat haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag die Seitenscheibe der Fahrertür zerstört. Sie entwendeten offensichtlich nichts, verursachten aber Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Polizei schnappt betrunkenen Dieb Weißwasser. Anwohner haben am frühen Sonntagmorgen der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann von der Baustelle auf der Hegelpromenade in Weißwasser Rohre in sein Auto lud. Sofort eingesetzte Beamte des örtlichen Polizeireviers stellten den Dieb noch auf der Hegelpromenade fest. Der 23-jährige Deutsche fuhr soeben mit seinem VW los, konnte jedoch gestoppt werden. Der zuvor auf der Baustelle abgeschnittenen Montageschacht lag nicht mit im Wagen, dafür war sein Golf offenbar zu klein. Stattdessen bestand das gefundene Diebesgut im Fahrzeug aus einer Warnbake. Im Verlauf der Kontrolle des Autos und Diebes stellten die Beamten zusätzlich Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Test bestätigte dies dann auch mit umgerechnet 1,46 Promille. Es folgten dann neben der Blutentnahme die Sicherstellungen von Warnbake und Führerschein. Die Polizei hat zu beiden Straftaten die Ermittlungen eingeleitet.

Diebe entwenden Dachrinne Groß-Krauscha. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend von der Dachrinne einer Firmenhalle in Groß-Krauscha fünf Meter Zink-Fallrohr entwendet. Auch von der Dachrinne selbst demontierten die Täter etwa fünf Meter, diese ließen sie aber zurück. Der Wert des Fallrohrs wird mit etwa 100 Euro beziffert. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 300 Euro.