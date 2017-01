Polizei schnappt Betrüger

Ein seit Anfang Dezember gesuchter Trickbetrüger ist am Dienstag festgenommen worden. Wie die Dresdner Polizei mitteilte, hatte der aus Polen stammende 28-Jährige zuvor von einer 85-Jährigen in Chemnitz-Sonnenberg rund 1 300 Euro erbeutet. Der Mann wurde der Seniorin in einem Schock-Anruf als Bote angekündigt. Mit der gleichen Masche nahm der 28-Jährige im Dezember auch einer Dresdner Seniorin rund 800 Euro sowie deren EC-Karte ab.

Nach dessen Verhaftung prüfen die Kriminalisten jetzt, ob der Mann noch an weiteren Betrugsstraftaten beteiligt war. Aktuell würden deshalb weitere Taten in Dresden, aber auch sachsenweit geprüft, hieß es.

Gegen den 28-Jährigen wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Er befindet sich nun in der JVA Dresden. (fsc)

