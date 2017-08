Polizei schnappt Autodiebe vor Ort In Bad Muskau haben sich mehrere Personen verdächtig verhalten und waren offenbar schon in einen VW eingebrochen.

Symbolbild. © Claudia Hübschmann

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht zum Freitag die Polizei informiert, dass sich in Bad Muskau in der Nähe der Parkstraße mehrere dunkel gekleidete Personen verdächtig verhalten würden. Eine herbeigeeilte Streife des Polizeireviers Weißwasser stellte vor Ort einen weißen VW Golf mit polnischen Kennzeichen fest. Im Fahrzeug befanden sich drei Männer im Alter von 21 und zweimal 25 Jahren. Die Ordnungshüter fanden im Auto zudem diverses Aufbruchswerkzeug vor. „Offenbar waren die jungen Polen kurz zuvor in einen in der Nähe stehenden Volkswagen Touran eingebrochen“, teilt die Polizei mit. Das Türschloss des Fahrzeuges wies Beschädigungen auf. Die Polizeibeamten nahmen die drei Verdächtigen vorläufig fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (szo/tc)

