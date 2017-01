Polizei schließt Gewaltdelikt aus Ein 61-jähriger Wintersportler ist am Sonnabend in Waltersdorf am Skilift zusammengebrochen. Die Ursache ist noch unklar.

Skilift am Lausche-Hang: Hier starb am Sonnabend ein Mann. © Rafael Sampedro

Zittau. Beim Tod eines 61-jährigen Wintersportlers am Skilift an der Lausche in Waltersdorf schließt die Polizei einen Gewaltdelikt aus. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag auf Nachfrage mit. Genaue Angaben zur Todesursache könne man allerdings noch nicht machen, zurzeit sei die Staatsanwaltschaft Herr des Verfahrens. Die Untersuchung dauere demnach mindestens drei Tage.

Bisherigen Ermittlungen zufolge brach der Mann zuvor nach dem Ausstieg aus dem Lift zusammen. Ersthelfer versuchten den Mann zu reanimieren. Die wenig später durch die Rettungskräfte übernommenen Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Der Wintersportler verstarb auf dem Ski-Hang.

Der Unglücksfall habe nichts mit dem Lift oder den technischen Anlagen zu tun, sagt Tilo Knöbel, Vorsitzender des Alpinen Skivereins Lausche. Er sei außerhalb der Liftanlage geschehen. Für den Waltersdorfer Skiverein ist es der erste Todesfall an der Ski-Station. Unfälle gebe es immer wieder mal, so Knöbel, so etwas habe es aber noch nicht gegeben. Die gesamte Rettungsaktion hat nach seiner Einschätzung tadellos geklappt. Das gelte auch für die Sportfreunde, die Erste Hilfe geleistet und die Rettungsdienste alarmiert hatten. Vor dem Start jeder Saison werden alle Vereinsmitglieder und freiwilligen Helfer geschult. Bei dieser Arbeitsschutzbelehrung werde auch darüber informiert, was zu tun ist, wenn jemand verunglückt, sagt Knödel.

Der Liftbetrieb an der Lausche ist während der Rettungsaktion und der polizeilichen Untersuchung eingestellt und am Sonnabend nach Knöbels Angaben auch nicht wieder aufgenommen worden. Am Sonntag öffnete der Waltersdorfer Skilift wieder.

