Polizei rüstet sich gegen Schleuser Polizisten können künftig einfacher versteckte Personen in Fahrzeugen finden. Die neue Technik dafür wurde jetzt an der polnischen Grenze getestet.

Die vorübergehende Kontrollstelle am Industriegebiet in Hrádek nad Nisou, nahe dem Grenzübergang nach Polen. © Roman Sedlácek

Es war ein seit Jahren ungewohnter Anblick, der sich am Donnerstag und Freitag vergangener Woche Autofahrern bot, die aus Hrádek nad Nisou oder über die Umgehungsstraße Nr. 35 kommend in Richtung polnische Grenze unterwegs waren. Mehrere Polizeifahrzeuge und eine große Anzahl uniformierter Beamter sorgte dafür, dass man sich fast in die Zeit vor dem Beitritt der beiden Nachbarländer zum Schengener Abkommen und den Wegfall der Grenzkontrollen am 21. Dezember 2007 versetzt fühlte. Die Beamten stoppten zwar nicht jedes Fahrzeug, unternehmen aber doch immer wieder Stichproben. Ihre besondere Aufmerksamkeit galt dabei offensichtlich den Lkw und Kleintransportern.

Bei dem Szenario handelte es sich um eine Übung – mit dem Zweck, neuste technische Hilfsmittel auszuprobieren, die erstmals zur Verfügung standen. Wie die tschechische Polizei gegenüber der Presse bekannt gab, ging man dabei von einem fiktiven Regierungsbeschluss zur vorübergehenden Wiedereinführung der Grenzkontrollen an der 795 Kilometer langen Grenze zwischen Polen und Tschechien aus. Geprobt werden sollte dabei schwerpunktmäßig das Zusammenwirken von Polizei, Zollverwaltung und Armee bei der Ermittlung illegal eingereister oder geschleuster Personen und deren weitere Behandlung. Das Manöver fand gleichzeitig an den drei Grenzübergangsstellen nach Polen in Hrádek n. N. (Grottau)/Kopaczów (Oberullersdorf), Habartice (Ebersdorf)/Zawidów (Seidenberg) und Harrachov (Harrachsdorf) /Jakuszyce (Jakobsthal) statt. In Hradek waren dabei 16 Personen im Einsatz – zwölf Polizeibeamte sowie je zwei Armeeangehörige und Zöllner. Im Zuge der internationalen Zusammenarbeit an der Grenze nahm außerdem eine Einsatzgruppe des polnischen Grenzschutzes an der Übung teil.

Natürlich wurde dabei tatsächlich kontrolliert, wobei die Beamten sich auf Ausländer konzentrierten. So stoppten sie unter anderem nahe dem Kreisverkehr an der Umgehungsstraße 35 einen Lkw und winkten ihn an die Seite hinter ein Einsatzfahrzeug. Während einer der Polizisten die Dokumente des Fahrers überprüfte, öffnete ein anderer den Kofferraum eines Kombis, in dem sich ein High-Tech-Gerät befand. Es handelte sich um eine Art Scanner, an dem mehrere Kabel angeschlossen waren, an deren Enden sich Sensoren befanden. Diese setzten die Beamten außen am Anhänger des Fahrzeuges an.

So wurde jedes noch so feine Geräusch, sogar Herzschläge von Mensch und Tier, im Inneren registriert und sofort an den Computer im Kontrollfahrzeug übermittelt. Zwei weitere Sensoren analysierten gleichzeitig die Umgebung, damit akustische Einflüsse herausgefiltert werden konnten. Kurze Zeit später lag den kontrollierenden Polizisten das Ergebnis vor: Alles in Ordnung.

Neue Technik kam an diesen beiden Tagen auch erstmals in Form des Schengenbusses IV zum Einsatz. Dabei handelte es sich um einen Mercedes Benz Sprinter, der mit Infrarotkamera, Mikroskop, zwei Notebooks, Scanner, Farbkopierer und weiteren modernen Hilfsmitteln ausgestattet ist. Damit ist es möglich, Personalausweise, Reisepässe, Bargeld, Urkunden und sonstige Dokumente sicher auf ihre Echtheit zu überprüfen und auch raffinierte Fälschungen nach bisherigen Erkenntnissen sicher zu identifizieren. Alles passiert in nur wenigen Minuten innerhalb des Fahrzeuges. Dieser neue Mercedes-Van samt Ausrüstung, dessen Anschaffung rund 5,5 Millionen Kronen (203 700 Euro) kostete, löst die bereits 17 Jahre alte bisherige Variante ab.

Einschließlich der Aktion vom 9. und 10. März fanden derartige Übungen an 13 ehemaligen Grenzübergangsstellen und vier Abschnitten der „grünen Grenze“ zwischen beiden Nachbarländern statt. Es waren daran insgesamt 188 Polizisten, 38 Armeeangehörige, 38 Zollbeamte und zehn Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes beteiligt. Nun geht es darum, die gewonnenen Ergebnisse auszuwerten, der Regierung komplexe Informationen zu übermitteln und auf dieser Grundlage Maßnahmen einzuleiten, um die illegale Migration zu minimieren beziehungsweise ganz zu unterbinden, hieß es dazu aus Prag.

