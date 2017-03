Polizei rüstet grenzübergreifend auf Polizisten aus Sachsen und Tschechien werden im Grenzgebiet noch enger zusammenarbeiten.

Rund 1,7 Millionen Euro will die EU in den kommenden drei Jahren investieren, um die Kooperation zwischen den Beamten der Polizeidirektion Dresden und der Bezirkspolizeidirektion in Usti nad Labem zu verbessern. Unter anderem sind gemeinsame Streifen und Kontrollen sowie gemeinsame Trainings der Einsatzhundertschaften geplant. Polizeipräsident Horst Kretzschmar und sein tschechischer Kollege Zbynek Dvorak trafen sich am Freitag in Sebnitz, um die wichtigsten Punkte der Kooperation festzuklopfen. Investiert werden soll unter anderem in neue Technik und Fahrzeuge. Das Autobahnpolizeirevier wird seine Flotte mit einem Spezialfahrzeug erweitern können. Der Kleinbus soll bei der Aufnahme größerer Unfälle zum Einsatz kommen. Für das Polizeirevier Sebnitz wird ein geländegängiges Fahrzeug angeschafft. Auch auf tschechischer Seite werden neue Einsatzfahrzeuge Fahrzeuge finanziert. Haupteinsatzort der Polizisten wird die Autobahn A 17 sein. Nachdem der letzte Abschnitt zwischen Dresden und Prag im Dezember letzten Jahres freigegeben wurde, hätte der Verkehr um 17 Prozent zugenommen, sagte Polizeipräsident Horst Kretzschmar.

zur Startseite