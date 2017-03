Polizei rettet Mann das Leben

Symbolbild © dpa

Görlitz. Die Polizei hat am Mittwochabend einen Suizidversuch an der Hospitalstraße verhindert. Der Mann saß dort auf einem Fenstersims, teilt Polizeisprecher Thomas Knaup mit. Offenbar hatte er ein psychisches Problem. Da er wohl nur der polnischen Sprache mächtig war, redeten zwei Polizeibeamte in Polnisch beruhigend auf den Mann ein und konnten so schließlich Schlimmeres verhindern. Er wurde schließlich zu seinem eigenen Schutz von den Polizisten in Gewahrsam genommen.

Auch die Feuerwehr war vor Ort. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Der Einsatz war gegen 21 Uhr beendet. Laut Polizei gab es ein gewisses öffentliches Aufsehen. (szo)

zur Startseite