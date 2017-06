Polizei rettet Betrunkenen aus dem Gleisbett

In Straßenbahn gestürzt - Zeugen gesucht Görlitz. Am Donnerstagmorgen befuhr gegen 07.15 Uhr in Görlitz die Straßenbahn der Linie 2 die Berliner Straße. Die Bahn bremste mehrfach abrupt ab, wodurch Fahrgäste zu Fall kamen. Unter anderem stürzte ein 13-jähriges Mädchen und verletzte sich so schwer, dass es im Laufe des Tages stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Derzeit sind der Polizei zwei verletzte Fahrgäste bekannt. Ursache für die Bremsmanöver soll das Verhalten einer derzeit unbekannten Fahrradfahrerin gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zum Unfallhergang, dem Fahrverhalten der Straßenbahn oder der Fahrradfahrerin machen? Fahrgäste die ebenfalls gestürzt sind oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Görlitz unter Telefon 03581 6500 oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Polizei rettet betrunkenen Mann aus Gleisbett Görlitz. Am frühen Sonntagmorgen ist im Görlitzer Bahnhof ein Mann ins Gleisbett gefallen. Zeugen riefen die Polizei. Beamte des örtlichen Polizeireviers halfen dem stark alkoholisierten Mann wieder heraus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 2,42 Promille. Ein Krankenwagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Schnaps und Fahrzeugteile im Wert von 34000 Euro sichergestellt Bad Muskau. Als Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am frühen Sonnabendmorgen in Bad Muskau einen polnischen Kleintransporter kontrollierten, staunten sie nicht schlecht. Die Ladung bestand aus mehr als 300 Kisten, in denen sich Spirituosen verschiedener deutscher Hersteller - vom Whisky über Weinbrand bis hin zum Kräuterlikör - befanden. Obendrein waren Karosserieteile auf der Ladefläche verteilt. Dem Erscheinen nach waren sowohl die Kisten als auch die Ersatzteile in großer Eile verladen worden. Weder der Fahrer noch der Beifahrer konnte erklären, woher die Dinge im Transporter stammen. Auch einen Eigentumsnachweis konnten die polnischen Männer (34 und 38 Jahre alt) nicht vorlegen. Wegen des Verdachts des Diebstahls wurde das Polizeirevier Weißwasser verständigt. Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden Verdächtigen nach derzeitigem Kenntnisstand in einen Getränkehandel im Land Brandenburg eingestiegen waren und dort die Waren im Wert von etwa 28000 Euro entwendeten. Inzwischen konnte auch geklärt werden, dass die Fahrzeugteile im Wert von rund 6000 Euro zu einem Volvo-Lkw gehören. Möglicherweise wird sich das Duo nun wegen besonders schweren Diebstahls sowie Hehlerei verantworten müssen.

Stühle und Tische weg Görlitz. In der Nacht zu Sonntag sind Unbekannte am Berzdorfer See in ein Kassenhäuschen am Nordstrand eingedrungen und entwendeten vor einem Imbiss Stühle und Tische aus Teakholz. Den Sach- sowie Stehlschaden schätzten die Verantwortlichen auf rund 1100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hyosung und Mazda entwendet Görlitz. Zwischen Sonnabendabend und Sonntagnachmittag haben in Görlitz Unbekannte ein Kleinkraftrad der Marke Hyosung entwendet. Das etwa fünf Jahre alte Bike mit dem amtlichen Kennzeichen GR-DE 235 befand sich an der Konsulstraße. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 1400 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ebenfalls gestohlen wurde in der Nacht zu Montag von der Sattigstraße ein weißer Mazda CX 5. Der etwa zwei Jahre alte Wagen trug die amtlichen Kennzeichen GR-KE 665. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 20000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem SUV wird international gefahndet.

Etwas ins Glas gekippt? Oppach. Am frühen Sonntagmorgen riefen Partygäste im Oppacher Freibad die Polizei zur Hilfe. Zeugen gaben an, gesehen zu haben, dass ein 18-Jähriger einer 17-Jährigen eine unbekannte Substanz ins Getränk gekippt habe. Der Jugendlichen ging es tatsächlich derart schlecht, dass der Rettungsdienst sich um die junge Frau kümmerte. Sie wurde in einem Krankenhaus untersucht. Die tatsächliche Ursache dafür war jedoch unbekannt. Die Beamten stellten den Inhalt ihres Glases sicher. Eine Durchsuchung des Tatverdächtigen zeigte keine Verdachtsmomente. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen führen. Die ärztlichen Untersuchungen und eine etwaige Analyse des Getränks der 17-Jährigen bleiben abzuwarten.

Bundespolizei stellt Drogenbesteck sicher Großschönau. Bei der Kontrolle eines tschechischen Mannes am Sonnabend gegen 20:15 Uhr in Großschönau wurden die Beamten fündig. Im mitgeführten Rucksack des 19-Jährigen kamen vier Cliptütchen mit Resten einer kristallinen Substanz, zwei Spritzen, ein Löffel und ein gefalteter Zettel, in dem sich eine tabakähnliche Substanz befand, zum Vorschein. Auf Befragen nach dem Inhalt der Tütchen gab der Mann an, dass es sich um Crystal handelt. Bei der tabakähnlichen Substanz soll es sich um eine Mischung aus Tabak und Marihuana handeln. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Die Betäubungsmittel sowie das Drogenbesteck wurden sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde Strafanzeige wegen des Verdachtes der Einfuhr und des Besitzes von Betäubungsmittel erstattet.

E-Bike entwendet Zittau. Zwischen dem 3. Juni und Sonntagmorgen sind in Zittau Unbekannte auf ein Grundstück an der Arndtstraße eingedrungen. Die Täter stahlen aus einem Schuppen ein E-Bike der Marke Corratec. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf rund 2100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.