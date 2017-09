Polizei rechnet mit ruhiger Nacht Sicherheits- und Verkehrskonzept beim Tag der Sachsen in Löbau scheinen bisher aufzugehen. Und die Beamten bekamen hochrangigen Besuch.

Hochrangige Polizeikräfte haben den Tag der Sachsen besucht. © Rafael Sampedro

Das Verkehrskonzept hat sich bewährt. Dieses Fazit zieht Thomas Knaup von der Polizeidirektion am Sonnabendabend zum Tag der Sachsen in Löbau. „Nachdem der Veranstalter am Vormittag die Zufahrt zum Großraumparkplatz bei Nechen wieder herrichtete, standen den Besuchern beide Stellflächen ohne Einschränkungen zur Verfügung“, teilt er mit. Shuttlebusse brachten die Insassen von weit mehr als 8000 Fahrzeugen in die Innenstadt. Der An- und Abreiseverkehr erfolgte über die B6 und B178 sowie über die A4 laut dem Sprecher ohne nennenswerte Stockungen.

Am Vormittag besuchten hochrangige Gäste die Einsatzkräfte. Innenminister Markus Ulbig, Landespolizeipräsident Jürgen Georgie, die Leiter der Polizeidirektion Zwickau und des Präsidiums der Bereitschaftspolizei Sachsen sowie die stellvertretenden Leiter des Landeskriminalamtes und der Polizeidirektion Chemnitz machten sich vor Ort ein Bild der Lage. „Sie inspizierten insbesondere die Präsentationen der verschiedenen Behörden auf der Blaulichtmeile“, so Knaup. Am Nachmittag empfing Polizeipräsident Torsten Schultze Vertreter der benachbarten Behörden der polnischen und tschechischen Polizei. Er erklärte den Leitern der KPP Zgorzelec und der Polizeidirektion Usti nad Labem das Sicherheitskonzept des Einsatzes. Während eines Empfangs erkundigte sich Ministerpräsident Stanislaw Tillich am Nachmittag bei den ausländischen Gästen über die nach Auskunft des Sprechers gute Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Görlitz.

Für den weiteren Verlauf des Abends rechnet die Polizei laut Knaup mit zahlreichen friedlichen Gästen, die in den Straßen und vor den Bühnen im Festgelände den „Tag der Sachsen“ gebührend genießen werden. (szo/tc)

zur Startseite