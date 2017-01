Polizei rät: Autos stehen lassen Überfrierender Regen und Schneefall haben im Landkreis Görlitz zu Verkehrsunfällen geführt.

Viel Arbeit gibt es gegenwärtig für den Winterdienst. © dpa

Überfrierender Regen am Montagnachmittag und Schneefall in der Nacht zum Dienstag haben im Landkreis Görlitz zu zahlreichen Verkehrsunfällen gesorgt. Insgesamt seien im gesamten Bereich der Polizeidirektion Görlitz 20 Unfälle registriert worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Nachfrage. Auch leicht verletzte Personen habe es gegeben. Genauere Informationen werde es am Nachmittag geben, so der Polizeisprecher. Besonders betroffen sei der Südteil des Landkreises Görlitz gewesen. Hier habe es zusätzlich durch ständig wehenden Wind Schneeverwehungen gegeben.

Die Polizei bittet alle Autofahrer vorsichtig zu fahren und ausreichend Sicherheitsabstand zu halten. Häufig seien die Straßen unter der Schneedecke sehr glatt. „Wer irgendwie kann, sollte sein Auto heute stehen lassen und andere Verkehrsmittel nutzen“, sagte ein Polizeisprecher.

In Ostritz ist am Bergfrieden am Dienstagmorgen ein Nissan in den Straßengraben gerutscht. Über die genaue Unfallursache konnte die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch keine Auskunft geben. (szo)

