Polizei nimmt Mann nach Schlägerei mit

Symbolbild © dpa

Görlitz. Ein 23-jähriger Deutscher war am Mittwochabend an der Jauernicker Straße in ein Handgemenge mit seinen Nachbarn verwickelt. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, soll es dazu gekommen sein, dass der junge Mann in seiner dortigen Mietwohnung wiederholt Wasser in seine Räume laufen ließ. Vermutlich sei er dabei betrunkenen gewesen. In der darunter liegenden Wohnung war bereits ein Schaden eingetreten.

Als der Verursacher, der der Polizei hinlänglich aufgrund mehrerer Straftaten bekannt ist, am späten Mittwochabend seine Räumlichkeiten verlassen hatte, stellten ihn andere Bewohner zur Rede. Dabei entwickelte sich augenscheinlich eine handgreifliche Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 27-Jähriger verletzt.

Die Polizei erfuhr gegen 23 Uhr von dem Sachverhalt. Eine Streife nahm den alkoholisierten Verursacher in Gewahrsam. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. (szo)

